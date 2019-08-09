taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.507
Euro
6.1785
Altın
1504.05
Borsa
99405.03
Gram Altın
266.33

Sinop'ta kaza: 1 çocuk yaralı

Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.

İHA | 09.08.2019 - 18:00..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sinop’un Boyabat ilçesinde Pazaryokuşu mevkisi İtfaiye Amirliği önünde kaza meydana geldi.

4,5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Erol S.’nin kullandığı 34 FK 5652 plakalı otomobil, Engin A. yönetimindeki 34 BVP 842 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Engin A’ın kullandığı otomobilin içindeki 4,5 yaşındaki Elif Azra K. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil ambulansı ile Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız tedavi altına alındı. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, trafik ve karayolları ekiplerinin kontrolünde geçişlere müsaade edilirken aracın yoldan kaldırılması sonrasında trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Sinop'ta kaza: 1 çocuk yaralı

Sinop'ta kaza: 1 çocuk yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

78
'Suriyeliler giremez' yazısına uyarı cezası

'Suriyeliler giremez' yazısına uyarı cezası

395
Müşteriye tecavüz eden taksici tutuklandı

Müşteriye tecavüz eden taksici tutuklandı

204
Hatay'da askeri depoda patlama

Hatay'da askeri depoda patlama

65
Kaçak elektrik için ölmeye razı olan Diyarbakırlı

Kaçak elektrik için ölmeye razı olan Diyarbakırlı

576
Saadet Partililer konuşurken deprem oldu

Saadet Partililer konuşurken deprem oldu

164
ABD: Türkiye ile ortak mutabakattan memnunuz

ABD: Türkiye ile ortak mutabakattan memnunuz

176
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir