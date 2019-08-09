Sinop'ta kaza: 1 çocuk yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde Pazaryokuşu mevkisi İtfaiye Amirliği önünde kaza meydana geldi.

4,5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Erol S.’nin kullandığı 34 FK 5652 plakalı otomobil, Engin A. yönetimindeki 34 BVP 842 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Engin A’ın kullandığı otomobilin içindeki 4,5 yaşındaki Elif Azra K. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil ambulansı ile Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız tedavi altına alındı. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, trafik ve karayolları ekiplerinin kontrolünde geçişlere müsaade edilirken aracın yoldan kaldırılması sonrasında trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.





