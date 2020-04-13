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Sinop'ta koronayı yenen 8 kişi alkışlarla taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan hastalar, 14 günlük tedavi sürecinin ardından sağlıklarına kavuştu.

AA |
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Sinop'ta koronayı yenen 8 kişi alkışlarla taburcu oldu

Çeşitli şikayetlerle Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvuran 8 kişinin, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi süreçleri başladı.

VİRÜSÜ YENDİLER

Yaklaşık 14 gündür hastanede tedavi gören 8 hasta, tedaviye olumlu yanıt verdi. İyileşen hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Sinop'ta koronayı yenen 8 kişi alkışlarla taburcu oldu ViDEO

"ÇOK MUTLUYUZ"

İyileşenlerden 50 yaşındaki erkek hasta, zorlu süreçte kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Herkesten Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Tedavilerimiz tamamlandı, evlerimize dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada tedavisi tamamlanan hastaların, evdeki karantina süreçlerinin ise 14 gün devam edeceği belirtildi.

Sinop'ta koronayı yenen 8 kişi alkışlarla taburcu oldu

Sinop'ta koronayı yenen 8 kişi alkışlarla taburcu oldu


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