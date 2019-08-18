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Tarkan Kaz Dağları için şarkı yaptı

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1 Antalya'da dışkısını bağışlayarak para kazanıyor Vegan beslendiği için bağırsak florası zengin olan 70 yaşındaki Ali Bıdı, kliniğe düzenli bağışladığı dışkısıyla bağırsak hastalarına yardımcı oluyor.

2 Tarkan, Kaz Dağları için şarkı yaptı Tarkan ve Boğaziçi Caz Korosu, Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamına tepki olarak yeni bir şarkı yayınladı.

3 Dünya ekonomi pastasında en büyük dilim Amerika'nın 2018 yılının sonuna ait verilere göre; dünya ekonomisinin 1 numara Amerika. İkinci sırada ise Çin var.

4 Sinop'ta pencereden düşen bebek yaralandı 5 katlı apartmanın 1'inci katından düşerek yaralanan Iraklı çiftin bebekleri 14 aylık Mazın Alkurdi, hastanede tedaviye alındı.

5 İstanbul'da özel halk otobüsü nakliye kamyonuna çarptı Özel halk otobüsü şoförünün yaralandığı kaza nedeniyle trafik, durma noktasına geldi.

6 Arka Sokaklar dizisinde iki kişiye veda Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'da, yeni sezon öncesi Furkan Göksel ve İpek Yaylacıoğlu veda etti.