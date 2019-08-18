taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5795
Euro
6.1893
Altın
1513.47
Borsa
95734.17
Gram Altın
271.542

Sinop'ta pencereden düşen bebek yaralandı

5 katlı apartmanın 1'inci katından düşerek yaralanan Iraklı çiftin bebekleri 14 aylık Mazın Alkurdi, hastanede tedaviye alındı.

DHA | 18.08.2019 - 17:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sinop Kefevi Mahallesi Hükümet Caddesi'nde, Irak uyruklu bebek Mazın Alkurdi, 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki evlerinde açık pencereden düştü.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Beton zemine çakılarak ağır yaralanan çocuklarını gören aile, dışarı koştu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, durumunun ağır olması nedeniyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BEBEĞİN DURUMU KRİTİK

Tedavisi süren çocuğun, sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sinop'ta pencereden düşen bebek yaralandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

1021
Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi

Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi

823
Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

46
Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

423
Abdullah Avcı: Tükendik

Abdullah Avcı: Tükendik

127
Fazıl Say Kaz Dağları eylemlerine katıldı

Fazıl Say Kaz Dağları eylemlerine katıldı

164
Bahreyn, Katar'a kurulacak Türk üssüne karşı

Bahreyn, Katar'a kurulacak Türk üssüne karşı

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir