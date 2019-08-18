Sinop'ta pencereden düşen bebek yaralandı

Sinop Kefevi Mahallesi Hükümet Caddesi'nde, Irak uyruklu bebek Mazın Alkurdi, 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki evlerinde açık pencereden düştü.
HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
Beton zemine çakılarak ağır yaralanan çocuklarını gören aile, dışarı koştu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, durumunun ağır olması nedeniyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
BEBEĞİN DURUMU KRİTİK
Tedavisi süren çocuğun, sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.