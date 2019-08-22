Sinop'ta piknik yapan vatandaşlar ağaçlara zarar verdi

Sinop’un Boyabat ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bürnük mesire alanında bulunan çam ağaçlarına zarar verildi.
KESİCİ ALETLERLE AĞAÇ GÖVDELERİNİ İNCELTTİLER
Mesire alanına pikniğe gelenlerin mangal veya semaver tutuşturmak için kesici aletlerle ağaçlara zarar verdiği tahmin edilirken, alınan darbeler sonucunda ağaçların gövdelerinin inceldiği tespit edildi.
VATANDAŞTAN TEPKİ GELDİ
Ağaçların bu içler acısı halini gören vatandaşlar, sosyal medya üzerinden duruma büyük tepki gösterdi.