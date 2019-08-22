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Sinop'ta piknik yapan vatandaşlar ağaçlara zarar verdi

Bürnük mesire alanında bazı çam ağaçlarına piknikçiler tarafından zarar verilmesi, vatandaşların tepkisini çekti.

İHA | 22.08.2019 - 12:45..
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Sinop’un Boyabat ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bürnük mesire alanında bulunan çam ağaçlarına zarar verildi.

KESİCİ ALETLERLE AĞAÇ GÖVDELERİNİ İNCELTTİLER

Mesire alanına pikniğe gelenlerin mangal veya semaver tutuşturmak için kesici aletlerle ağaçlara zarar verdiği tahmin edilirken, alınan darbeler sonucunda ağaçların gövdelerinin inceldiği tespit edildi.

Sinop'ta piknik yapan vatandaşlar ağaçlara zarar verdi

VATANDAŞTAN TEPKİ GELDİ

Ağaçların bu içler acısı halini gören vatandaşlar, sosyal medya üzerinden duruma büyük tepki gösterdi.

Sinop'ta piknik yapan vatandaşlar ağaçlara zarar verdi

Sinop'ta piknik yapan vatandaşlar ağaçlara zarar verdi

Sinop'ta piknik yapan vatandaşlar ağaçlara zarar verdi

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