Sinop'ta sağlık çalışanlarına ayrımcılık yaptılar

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesi sonucu vatandaşlar önlemler alırken, salgınla en büyük mücadeleyi hastanelerde görevli sağlık çalışanları veriyor.

Bazı vatandaşlar için hastanede görevli sağlık çalışanları risk olarak görülebiliyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYARI YAZISI

Sinop'ta binada oturan sağlık çalışanları Canan S. ve Ceren A. site yönetimi tarafından uyarıldı.

Bina girişine asılan uyarı yazısında,"Sağlık çalışanlarının ön asansörleri değil, arka asansörleri kullanmalarını rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

"AYRIMCI TAVRINIZ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Sağlık çalışanları Canan S. ve Ceren A. kendileri için yazılan uyarı yazısının altına, kendi notlarını bıraktı.

Canan S. ve Ceren A., yazdıkları yazıda,"Eşlerimizin yurt dışında görevde olduğunu bildiğiniz halde, biz küçücük çocuklarımızı evde tek başlarına bırakıp, sizler için nöbete giderken sizler ‘bir şeye ihtiyacınız var mı?’ diye soracağınız yerde, bu dayanışmadan uzak, ayrımcı tavrınız bizlerin hem meslek onurunu, hem de çalışma azmini kırmaktadır. Bu şekilde tüm dünyanın birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması gereken bu zor günlerde bu tavrınız asla kabul edilemez." dedi.

"BİZ SİZİ HASTANEDE AYIRMIYORUZ"

Yazı için üzüldüklerini belirten sağlık çalışanları, "Bu yazıdan önce olduğu gibi, bildiğimiz bütün tedbirleri alarak giriş çıkış yapacağız. Bundan rahatsız olan sakinler merdiven seçeneğini kullansınlar lütfen. Siz bizi sağlıkçı diye ayırırken, biz sizi hastanede ayrım yapmaksızın tedavi edip iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu zor günler geçtikten sonra, hastanede ya da mahallede kimsenin kapımızı çalmamasını rica ederiz." dedi.

Sosyal medyada paylaşılarak tepki gören yazı, site yönetimi tarafından kaldırıldı.