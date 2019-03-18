Sinop'ta sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir market sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden, piyasaya sahte para sürdürdükleri öne sürülen kişilerin kullandıkları aracın plaka ve modelini tespit etti.

13 İŞLETMEYE SAHTE PARA VERDİLER

Söz konusu aracın Yeni Mahalle'de bulunduğunu belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonda araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar Ü.G. ve U.G.'nin evlerinde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır 27 bin 700 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Emniyet güçleri, şüphelilerin ilçede 13 ayrı işletmeden alışveriş yaptıklarını ve karşılığında sahte para verdiklerini belirledi.