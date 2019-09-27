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Sinop’ta şüpheli ölüm: Yabancı uyruklu kadın öldü

Yabancı uyruklu bir kadın, çalıştığı pansiyondaki odasında ölü bulundu.

İHA | 27.09.2019 - 04:46..
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Sinop’un Akliman mevkiinde bir pansiyonda çalışan Uganda uyruklu Royce Namubiru(39) isimli kadın, akşam 00:00 sıralarında çalıştığı pansiyondaki kaldığı odasında ölü olarak bulundu.

İLK BELİRTİ KALP KRİZİ

Yapılan ilk incelemelerde kadının herhangi bir yaralanmasının olmadığı, kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin ediliyor. Asıl ölüm sebebinin, yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği belirtildi. Genç kadının cesedi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sinop’ta şüpheli ölüm: Yabancı uyruklu kadın öldü

Sinop’ta şüpheli ölüm: Yabancı uyruklu kadın öldü

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