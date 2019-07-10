Sinop'ta Suriyelilere plaj tepkisi

Yaz mevsiminin başlamasıyla Türkiye'deki plajlar üzerinden çıkan haberler ya fiyatları ya da Suriyeliler...

Daha önce Suriyelilerin plajlara alınmaması ilgili kararla gündeme gelen Antalya Gazipaşa Belediyesi ve Bursa Mudanya Belediyesi'nden sonra buna benzer durum Sinop'ta da özel bir plajda gündeme geldi.

Sinop Kaleyazısı’nda bulunan Limaniçi Beach plajının girişinde Suriyelilere yönelik “Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez” ve “Türk ırkı varolsun” ifadelerinin yer aldığı ırkçı bir pankartın asıldığı görüldü.

Pankartta, ifadenin Arapçasına da yer verildi.

PLAJ İŞLETMECİSİ: OLUMLU TEPKİLER ALDIK

Plajın işletmecisi pankartın asılmasının ardından olumlu tepkilerle karşılaştığını belirterek şunları söyledi:

“Türk askeri sınır dışında savaşırken, vatanı için savaşmayanların plajıma girmesini istemedim. Protesto amaçlı olarak pankartı astım.”