Sinop'ta traktör ile kamyon çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Sinop'un Boyabat ilçesinin Osmanköy mevkisinde bugün, Özler G.(55) idaresindeki 45 TV 083 plakalı kamyon, Mehmet Sözcü (81) yönetimindeki 57 AY 260 plakalı traktörle çarpıştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Mehmet Sözcü, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 3 çocuk babası Mehmet Sözcü yapılan müdahalelere rağmen Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.