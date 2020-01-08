Sinop'ta kar yağışı, yüksek kesimlerdeki yaban hayatını da etkiliyor.

Kalın kar tabakası altından beslenemeyen yaban hayvanları için Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, yüksek kesimlere yiyecek bırakılıyor.

Bu kapsamda Sinop'un karla kaplı yüksek tepelerinden biri olan 1.300 rakımlı Soğuksu mevkisinde yaşayan yabani canlıların aç kalmamaları amacıyla yiyecek bırakıldı.

Sinop'ta yabani hayvanlar kara kışta unutulmadı ViDEO

''BESİN BULAMIYORLAR''

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, “Doğa Koruma Milli Parklar olarak tüm yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi sürdürebilir halde devam etmeleri için onlara destek olmak istiyoruz. Özellikle olumsuz kış şartlarında karın çok yağdığı bölgelerde yaban hayvanları beslenmekte güçlük çekiyorlar. Yeterli besini bulamıyorlar, karla kaplandığı için tüm alanlar. Hayvanların aç kalması halinde ise besin aramak için özellikle şehir merkezlerine ve köylere insanların yaşadıkları yerlere gidiyorlar. Tabii oralarda da zaman zaman zarar görebiliyorlar. Zaman zaman da tabi besin bulamadıklarından dolayı hayatiyetlerini sürdüremiyorlar.” dedi.