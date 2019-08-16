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Sinop'ta yan yatıp karaya oturan tekne kurtarıldı

Dün yola çıkan Kuzey Yıldızı adlı gezi teknesi, gece boyu sürdürülen çalışmalar sonucu kurtarıldı.

DHA | 16.08.2019 - 11:28..
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Sinop'ta dün kaptanının iskeleden aldığı 12 yolcusu ile birlikte tura başladığı, 'Kuzey Yıldızı' adlı gezi teknesi, kısa süre sonra karaya oturdu.

SU ALMAYA BAŞLAMIŞTI

Yan yatan tekne, su almaya başladı. Kaptan, yardım çağrısında bulunurken, tekneyi tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, gezi teknesinin kurtarılması için çalışma başlattı. Sinop'ta yan yatıp karaya oturan tekne kurtarıldı

BALON TAKTİĞİ KULLANILDI

Yan yatan gezi teknesinin hasar alan bölgesi, dışarıdan getirilen tahtalarla dalgıçlar tarafından onarıldı. Balıkçı teknesinin arkasında yüzdürülerek, getirilen ve balon diye tabir edilen ekipman, yan yatan teknenin altına yerleştirilerek, hava sayesinde düzleştirildi. Daha sonra içindeki suyun tahliye edildiği tekne, balıkçı teknelerine bağlanarak, Demirci Köyü balıkçı barınağına çekildi.

Sinop'ta yan yatıp karaya oturan tekne kurtarıldı

Sinop'ta yan yatıp karaya oturan tekne kurtarıldı

Sinop'ta yan yatıp karaya oturan tekne kurtarıldı

Sinop'ta yan yatıp karaya oturan tekne kurtarıldı

Sinop'ta yan yatıp karaya oturan tekne kurtarıldı

Sinop'ta yan yatıp karaya oturan tekne kurtarıldı

Sinop'ta yan yatıp karaya oturan tekne kurtarıldı

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