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Sinop'ta yatırmadığı para yüzünden 7 bin 178 TL ceza yedi

23 yaşındaki Doğukan'a, hiç yatırmadığı paradan "yasa dışı bahis oynamak" suçundan 7 bin 178 TL para cezası kesildi.

İHA | 01.07.2019 - 17:45..
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Sinop’ta yaşayan ve Samsun’da üniversite öğrenimine devam eden 23 yaşındaki Doğukan Aydurmuş, "Yasa dışı bahis oynama" suçundan 26 Şubat 2018'de ceza kesildi.

"HİÇ YATIRMADIĞIM PARA YÜZÜNDEN 7 BİN 178 TL CEZA YEDİM"

O tarihlerde Samsun'da olduğunu belirten Aydurmuş, “Tarafıma gelen bir ceza var. Bahis sitesinde yasa dışı bahis oynadığıma dair. Ama ben bu şekilde bir bahis oynamadım. Ne para yatırdım ne de hiçbir yerde bahis sitesine üye oldum. Ben bir vatandaşın hesabına 1500 TL para aktarmışım. Bu vatandaş da Amasya’da bahis şirketi kurmaktan cezalandırılmış bir kişi. Hiç yatırmadığım para yüzünden 7 bin 178 TL para cezası yedim. Bu para yatırıldığında Samsun'daydım. Ama bana gelen ceza kağıdında Sinop’ta olduğum ve gece saat 00.00’da bu parayı yatırdığım söyleniyor. Herhangi bir bilgim yok. Mağdur durumdayımdedi.

Sinop'ta yatırmadığı para yüzünden 7 bin 178 TL ceza yedi

İTİRAZ ETTİ

Aydurmuş, Sinop Adliyesi'ne giderek kesilen cezaya itiraz etti.

Sinop'ta yatırmadığı para yüzünden 7 bin 178 TL ceza yedi

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