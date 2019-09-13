Sinop’taki orman yangını kontrol altına alındı

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Çatakgüney köyü Gergi Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın meydana geldi.
Saat 15.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Dumanı fark eden köylüler, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü’ne haber verdi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yangına müdahale etmek üzere Türkeli ve Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, olay yerine geldi. Ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.