Siparişe gelen kurye para üstü vermeyen kadını öldürdü

İstanbul Bakırköy'de yalnız yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, markete telefon açarak sipariş verdi.

Siparişi getiren kurye Recep Y. ile yaşlı kadın arasında para üstü nedeniyle tartışma çıktı.

YAŞLI KADINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Recep Y, yaşlı kadından önceki alışverişinden kalan 8 lirayı isterken, Ahmetoğlu parayı vermeyeceğini belirtti.

Yaşlı kadının parayı vermeyeceğini söylemesi üzerine Recep Y., Meral Ahmetoğlu'nu ayakkabı bağcığı ile boğarak öldürdü.

EVDEKİ DEĞERLİ EŞYALARI ALIP KAÇTI

Kurye, kadını öldürdükten sonra cep telefonunu ve evde bulunan değerli eşyaları alarak olay yerinde kaçtı.

Yaşlı kadının cansız bedeni annesine ulaşamayınca eve gelen kızı tarafından bulundu.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Bakırköy Asayiş Büro Amirliği, kamera kayıtlarından eve gelen kuryenin kimliğini tespit etti.

Şüpheli Recep Y. ve Recep Y.'den çalıntı eşyaları satın alan , Salih B. A., Mertcan M. ve Uğurcan M. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

KURYE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan kurye Recep Y.'nin suçunu itiraf ettiği ifadesiinde"Daha önceki siparişten 8 lira borcu vardı. Söyledim vermedi. Sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Arbede sırasında hayatını kaybetti." dedi.