Siparişle hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, İstanbul’un farklı ilçelerinde meydana gelen otomobil hırsızlığı olayları üzerine harekete geçti.

Konu ile alakalı geniş kapsamlı teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 5 aylık bir çalışmanın neticesinde şüpheli şahısların kimliklerini tespit etti.

ÇETE LİDERLERİ 3 BODYGUARD KARDEŞ ÇIKTI

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışmalar kapsamında, otomobillerin çalınması olaylarıyla ilgili Silivri’de lüks bir mekanda ‘bodyguard’lık yapan 3 kişiye ulaştı. Çalışmaların devamında olayla ilgisi olduğu belirlenen 3 kişinin daha adresi tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin, önceki gün İstanbul ve Kırklareli’nde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarla 6 kişi ikametlerinde kıskıvrak yakalandı.

SİPARİŞ ÜZERİNE HIRSIZLIK

Ekipler, şüpheli şahısların irtibat halinde oldukları hırsızlardan çalıntı otomobilleri alıp şase numaralarını değiştirip, beyinlerini sıfırladıktan sonra satışlarını yaptığını belirledi. Şüphelilerin aynı zamanda oto kiralamacılardan kiraladıkları lüks araçları da çalarak aynı şekilde şase bilgilerini değiştirip beyinlerini sıfırladıktan sonra satışlarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin sipariş üzerine otomobil çaldıkları belirlendi.

22 LÜKS OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar neticesinde çalıntı olduğu belirlenen 22 lüks otomobil ele geçirdi. Ekiplerce ele geçirilen otomobillerin piyasa değerinin milyonlarca TL olduğu öğrenildi. Aralarında çete lideri olduğu belirlenen Ali K. (38), kardeşleri Adnan K. (27) ve Ayhan K. (43) ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, daha önce yapılan operasyonlarda olaylarla ilişkisi olduğu belirlenen 6 kişi yakalanmıştı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.