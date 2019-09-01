Siparişleri yetiştirmek isterken canından oldu

Bodrum'da yolun karşısına geçmeye çalışan kamyonet ile cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki Murat Ön ağır şekilde yaralandı. Kaskı parçalandığı öğrenilen Ön'e olay yerinde kalp masajı yapıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Murat Ön, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü M.G. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Murat Ön'ün paket servisçisi olduğu ve siparişleri götürürken kazada öldüğü öğrenildi.