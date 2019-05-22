Sir Arthur Conan Doyle ve ölümsüz eseri Sherlock Holmes

Sir Arthur, 22 Mayıs 1859’da İskoçya’da dünyaya geldi ve bir gün neredeyse adının önüne geçen Sherlock Holmes ile tanınacaktı. Adını da annesinin Kral Arthur hayranlığından almıştı. Sir Arthur, bir doktordan tarihin en başarılı dedektif öykülerini yazan bir yazar olma yolunda ilerleyen bir hayat yaşadı. 7 Temmuz 1930’da, 71 yaşında hayata veda etti.

Edebi yaşamı boyunca, kitaplarını, kurgularında en az Sherlock Holmes kadar özel bir yere sahip olan “Dr. John Watson” şeklinde imzaladı. Bu arada “Sir” unvanını da sanılanın aksine, edebiyat dışında verdiği eserlerle kazandı. “The Great Boer War” başta olmak üzere, İngiliz politikalarını destekleyen söylemleri ona 1902’de Şövalyelik unvanı kazandırdı. Daha sonra politikaya da atılmak istese de başarısız oldu.

I Dünya Savaşı’nda oğlu, kardeşi derken pek çok akrabasını kaybetti. Yaşlandıkça da doğaüstü güçlere inanmaya başladı. 1926’da “The History of Spiritual” adını verdiği bir kitap bile yazdı. Ancak onun bu hali çevresi tarafından alayla karşılandı…

Sir Arthur, yaşamını şu cümle ile özetliyordu: “Önümüzdeki yüz yıl içinde yalnızca Sherlock Holmes’u icat eden adam olarak tanınıyor olursam, hayatımı başarısız sayarım.”

Onu, doğum gününde, adıyla özleşen Sherlock Holmes ile anıyoruz…

SHERLOCK HOLMES’İN DOĞUŞU

Sir Arthur, Charles Dickens ve Sir Walter Scott romanlarıyla büyüdü. Doktorluğa devam etmeyeceğine karar verdiğinde de Charles Dickens’in doğduğu, İngiltere’nin Portsmouth şehrine yerleşti. Yazarlık için ilk adımı bu olmuştu.

Sherlock Holmes, Arthur’un üniversiteden eski hocası Joseph Bell’i merkeze alarak yarattığı zeki, kibirli ve duygusuz bir karakterdi. Tarihinin en başarılı öyküleri okunmaya, Kızıl Dosya ile başlayan ilk macerasının 1887’de, Beaton’s Christmaz Annual’da yer alması ile başladı. 1891’de ise, The Stranda adında bir dergi, Sherlock Holmes’i ilk kez bir seri olarak yayımlamaya başladı.

Sherlock Holmes’i yazmaya ilk başladığında karakteri için doğru ismi ararken ilk düşündüğü isim Sherringford Hope idi. Eşi Louisa’nın içine sinmemişti. Arthur da, en sevdiği müzisyen, kemancı Alfred Sherlock’tan Sherlock’u, kriminal psikoloji üzerine kitaplar yazan ünlü hukukçu Oliver Wendell Holmes’ten de Holmes’i alarak dünya çapında ünlü bir dedektif yarattı.

İsmi ve kişiliğinin yanında bir de dış görünüşü vardı. Döneminin en başarılı illüstratörlerinden Sidney Paget, Holmes’i , ince, uzun ve kusursuz giyimli bir karakter olarak çizdi. 1890’ları yansıtan tipiyle kadınlar için de çekiciydi…

Okur, Sherlock Holmes’i çok sevmişti. Ancak Arthur, tarihsel romanlar gibi daha ciddi eserler yazmaya karar verdiğinde, 1893’te, “The Adventure of the Final Problem” öyküsünde Holmes’i öldürdü. 24 öyküde seri bitmişti. Hayranları şaşkınlık içindeydi, Holmes’in ölümünü kabullenemediler. Yaklaşık 20 bin kişi dergiye aboneliklerini iptal etti. O da yetmedi, Arthur’un evi önünde protestolar düzenledi. Yası nedeniyle kollarında siyah bant ile gezenler bile oldu…

Arthur, okurun özlemine ve baskılara dayanamadı ve 1902’de Sherlock Holmes geri döndü. Holmes, Arthur’u hayatının sonuna kadar zengin etmeye devam etti.

- İsmim Sherlock Holmes. Mesleğim başkalarının bilmediklerini bilmektir.

(Sherlock Holmes – Esrarengiz Katil)

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- Zeki bir insanın aklı suça çalıştığında, kötünün de kötüsü oluyor.

(Sherlock Holmes – Dans Eden Adamlar)

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- Kusurlarımdan biri de bazen üstüme bir hüzün çökmesi ve günlerce ağzımı açmamamdır.

(Sherlock Holmes – İpucu)

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- Eski bir Pars atasözü vardır: Bir kadının hayalini elinden almak, bir kaplanın yavrusunu elinden almaya benzer.

(Sherlock Holmes – Bir Kimlik Vakası)

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- Kederin en iyi panzehiri çalışmaktır...

(Sherlock Holmes – Dans Eden Adamlar)





- Görüyorsun ama gözlemlemiyorsun. Aradaki fark açık.

(Sherlock Holmes – Akıl Oyunlarının Gölgesinde)

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- Daha büyük suçlar daha basit olma eyiliminde. Çünkü suç ne kadar büyükse ardındaki amaç da kural olarak o kadar belirgin olur.

(Sherlock Holmes – Bir Kimlik Vakası)

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- Kadınlar sırlarına düşkündürler ve kendileri saklamak isterler.

(Sherlock Holmes – Esrarengiz Katil)

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- Ortalama bir zeka, kendinden yüksekte duranları hiçbir zaman göremez; oysa gerçek bir yetenek, dehayı nerede görse tanır ve ona saygıda kusur etmez.

(Sherlock Holmes – Korku Vadisi)

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- Yalan söyleyerek yaptığımız yanlışı hiçbir iyilik düzeltemez!

(Sherlock Holmes – Gizemli Suçların Peşinde)

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Damla Karakuş

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