Sıra dışı bisiklet

Sadece otomotiv sektöründe değil, diğer tüm alanlarda da teknoloji gelişiyor.

Bunun bir başka örneği ise 'Nu Bike' olarak adlandırılan ve yeni geliştirilen bisiklet oldu.

EŞİ İÇİN ZİNCİRSİZ VE PEDALSIZ BİSİKLET TASARLADI

Los Angeles'ta yaşayan Rodger Parker isimli mühendis, bisiklet kullanmayı çok seven ancak sakatlanan eşi için özel olarak bir bisiklet tasarladı. Tasarladığı bu bisiklette ise ne pedal, ne de zincir var.

ALÜMİNYUM VE MAGNEZYUMDAN ÜRETİLDİ

4 vitesli 10 kilogram ağırlığındaki model bisiklet, alüminyum ve magnezyumdan üretildi. Ürünün piyasaya çıktığında satış fiyatının 3600 dolar civarında olması bekleniyor.

Zincirsiz ve pedalsız bisiklet VİDEO

