Sırbistan, Çin’e destek için her yere pankart astı

Çin’de başlayan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Balkanlar’da da yüzlerce can kaybına neden oldu.

Ülkelerinde salgının yayılmasının neredeyse önüne geçen ve ölüm sayısını sıfıra indiren Çin hükümetine dünya genelinde tepki artarken Sırbistan’dan şaşırtıcı bir hamle geldi.

Vaka sayısının 741, can kaybının ise 15 olduğu, olağanüstü hal ilan edilen ülkede, billboardlara Çin’e teşekkür pankartları asıldı.

"TEŞEKKÜRLER KARDEŞ ÇİN!"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in talebi üzerine ülkeye tıbbi malzeme yardımı gönderen Çin Başkanı Xi Jinping’e teşekkür etmek için başkent Belgrad'ın dört bir yanına asılan afişlerde, “Teşekkürler Çin, Teşekkürler kardeşlerimiz!” ifadeleri dikkat çekti.

Çin’in karşılık talep etmeden Sırbistan’a onlarca uman doktor gönderdiğini söyleyen yetkililer, bu yardımlar nedeniyle ülkeye müteşekkir olduklarını söyledi.

"SALGINDA EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ SİZSİNİZ"

Afişlerin asılmasına önayak olan ülkenin çok okunan yayın organlarından Informer, yaptığı açıklamada “Çin bir kez daha bizim en büyük müttefikimiz olduğunu gösterdi. Eğer bizlere en iyi doktorlarını ve tıbbi yardımlarını göndermeselerdi bugün çok daha zor bir durumun içinde olurduk. Bu yüzden sizlere çok teşekkür ediyoruz muhteşem lider Xi Jinping ve sevgili Çin!” ifadelerini kullandı.