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Sırbıstan Cumhurbaşkanı Vucic: S-400 alacak gücümüz yok

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, S-400 alacak durumda olmadıklarını dile getirdi.

İHA | 26.10.2019 - 12:25..
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Rusya ve Sırbıstan ülke liderlerini ve askerlerini bir araya getiren tatbikat gerçekleşti.

S-400'LER VUCİC TARAFINDAN İNCELENDİ

Slav Kalkanı 2019 Tatbikatı'nın ikinci etabı için Rusya tarafından Sırbistan’a gönderilen Pantsir-S ve S-400 hava savunma sistemleri, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından incelendi.

VUCİC'TEN AÇIKLAMA

Tatbikatın düzenleneceği Batajnica Askeri Havaalanı'nı ziyaret eden Vucic, burada gazetecilere S-400 ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Sırbıstan Cumhurbaşkanı Vucic: S-400 alacak gücümüz yok

(Solda Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ve sağda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic)

"S-400 ALACAK GÜCÜMÜZ YOK"

Daha önce Rusya’dan Pantsir-S hava savunma sistemi aldığını söyleyen Vucic, “İnsanlar bazen ne istediğimizi soruyor, şimdi bir S-400 hava savunma sistemine sahip olmayı isterdik. Ancak eğer Ruslar onu bize bırakırsa olur, yoksa S-400 alabilecek durumda değiliz, o gücümüz yok. Bunlar, halkınızın, ülkenizin ve gelecek nesillerin güvenliğini garanti eden sistemler. Eğer bir gün alabilecek duruma gelirsek, bunu yaparız.” dedi.

Sırbıstan Cumhurbaşkanı Vucic: S-400 alacak gücümüz yok

Sırbıstan Cumhurbaşkanı Vucic: S-400 alacak gücümüz yok

Sırbıstan Cumhurbaşkanı Vucic: S-400 alacak gücümüz yok

Sırbıstan Cumhurbaşkanı Vucic: S-400 alacak gücümüz yok

Sırbıstan Cumhurbaşkanı Vucic: S-400 alacak gücümüz yok

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