Sırbistan Dışişleri: Sırbistan'ın saldırıyla alakası yok

Yeni Zelanda'da camilere yönelik gerçekleştirilen saldırının üzerinden saatler geçtiyse de hain terör eyleminin yankıları halen devam ediyor.

49 kişinin yaşamını yitirdiği 48 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı saldırıya ilişkin Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'ndan "Saldırıyla alakamız yok" açıklaması yapıldı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Başkent Belgrad’da basın toplantısı düzenleyen İvica Dacici, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa diledi. Ülkesinin, saldırısıyla hiçbir alakası olmadığının belirten Dacic, “Biz, hiç kimseden kurbanların intikamını almasını istemedik. Bu isimlerin bu şekilde suistimal edilmesini kınıyoruz. Bu tür eylemler, çıkarlarımıza zarar veriyor. Buna benzer suistimallere karşı mücadele edeceğiz” diye konuştu.

“Birçok ülkenin terörist hareketleri özgürleştirici olarak nitelendirdiğini ve bunlara tolerans gösterdiğini” savunan Dacic, “Terör, yalnızca hep beraber hareket ederek ve ayrımcılık yapmadan üstesinden gelebileceğimiz küresel bir felaket.” ifadelerini kullandı.

SIRPÇA SEMBOLLER

Başkent Belgrad’da basın toplantısı düzenleyen Dacici, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa diledi. Ülkesinin, saldırısıyla hiçbir alakası olmadığının belirten Dacic, “Biz, hiç kimseden kurbanların intikamını almasını istemedik. Bu isimlerin bu şekilde suistimal edilmesini kınıyoruz. Bu tür eylemler, çıkarlarımıza zarar veriyor. Buna benzer suistimallere karşı mücadele edeceğiz” diye konuştu.

“Birçok ülkenin terörist hareketleri özgürleştirici olarak nitelendirdiğini ve bunlara tolerans gösterdiğini” savunan Dacic, “Terör, yalnızca hep beraber hareket ederek ve ayrımcılık yapmadan üstesinden gelebileceğimiz küresel bir felaket.” ifadelerini kullandı.