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Sırbistan'da '5 milyondan yalnızca biri' gösterileri

Başkent Belgrad'da '5 milyondan yalnızca biri' sloganıyla toplanan binlerce kişi, İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic'in istifasını istedi

AA | 30.12.2018 - 05:32..
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Başkentte dördüncü kez toplanan binlerce kişi, İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic'in istifası talebinde bulundu.

Protestoya katılan Sırp oyuncu Branislav Trifunovic, burada yaptığı açıklamada, siyasetçi Oliver Ivanovic'in ölümü ile gazetecilere yapılan saldırıların aydınlatılmasını ve muhalefet kanadına daha fazla söz hakkı tanınmasını istediklerini belirtti.

Trifunovic, Bakan Stefanovic'in istifasını talep ettiklerini yineledi.

Sırbistan'da '5 milyondan yalnızca biri' gösterileri

"5 MİLYON KİŞİYİZ"

Bu arada, Belgrad sokaklarında yürüyen kalabalık ellerinde "Beş milyon kişiyiz", "Verilen sözlere ve söylenen yalanlara son" ve "Hırsızların değil, halkın yanındayız" yazılı dövizler taşıdı.

Üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı protesto olaysız şekilde sona erdi.

Sırbistan'da '5 milyondan yalnızca biri' gösterileri

PROTESTOLARIN GEÇMİŞİ

Ülkedeki hükümet karşıtı protestolar, dört hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğraması nedeniyle başladı. Borko Stefanovic'in, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına metal bir çubukla vurularak yaralanmıştı.

Sırbistan'da '5 milyondan yalnızca biri' gösterileri

Muhalefet kanadının aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı.

Sırbistan'da '5 milyondan yalnızca biri' gösterileri

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