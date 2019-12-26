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Sırbistan'da bakan, muhalif milletvekilini tokatladı

Sırbistan İçişleri Bakanı, kürsüde konuşma yaptığı sırada kendisine karşı çıkan 26 yaşındaki muhalif milletvekiline tokat attı.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 07:48..
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Sırbistan parlamentosu, NATO ile ilişkilerle ilgili olağan dışı toplantısını yapıyordu. İktidar, ilişkilerin geliştirilmesi ve gelecekte üyelik kapılarının aralanması gerektiğini savundu. Muhalefetse bu fikre şiddetle karşı çıktı.

SIRP BAKAN, MUHALİF VEKİLİ TOKATLADI

İçişleri Bakanı Dragan Lukac, kürsüde konuşma yaptığı sırada muhalefetten bir milletvekili ona doğru yürüdü ve konuşmasını kesmeye çalıştı. İkili tartışmaya başladı.

Çok geçmeden Bakan Lukac, sinirine yenik düşerek 26 yaşındaki milletvekiline tokat attı.

Araya hemen diğer milletvekilleri girdi ve yükselen tansiyon düşürülmeye çalışıldı. Tokatlanan milletvekili, İçişleri Bakanı istifa edene kadar partisine protesto çağrısında bulundu.

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Sırbistan'da bakan, muhalif milletvekilini tokatladı

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