Sırbistan'da Müslümanlar özerklik istiyor

Sancak sakinlerinin özerklik arzusunu '1991 yılındaki referandumda ifade ettiğini' vurgulayan SDA Başkanı Süleyman Uglyanin, bölge için özerklik statüsü çağrısında bulundu.

"SANCAK ÖZERK OLSUN"

Uglyanin, "Sancak’ın statüsü sorununun çözümü için geçtiğimiz Salı günü Sırbistan, Karadağ ve uluslararası topluluğun yetkililerine bir platform gönderdik. Belgede, Sancak’a, sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak için kalıcı bir mekanizma olarak kendi yasama, yürütme ve yargı yetkileri olan özel statünün sunulması öngörülüyor" dedi.

YOĞUN OLARAK MÜSLÜMANLAR YAŞIYOR

Sırbistan’ın güneybatısında, Kosova ve Karadağ ile sınırdaki Yeni Pazar ilçesi, yerel Müslüman nüfusun (Boşnaklar) Sancak olarak adlandırdığı bölgenin gayri resmi olarak merkezi olarak gösteriliyor. Yoğun olarak Yeni Pazar ve komşu ilçeler olan Sjenica, Tutin, Prijepolje, Yeni Varos’ta yaşayan Müslümanlar son nüfus sayımına katılmayı reddetti ama Sırbistan’da yaklaşık 250-300 bin Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor. Karadağ’da da Müslümanlar birkaç sınır bölgede çoğunluk oluşturuyor.

AYRILIKÇI EĞİLİMLERE HÜKÜMETİN BAKIŞI

Sancak’taki ayrılıkçı eğilimler, devlet kurumlarının yanı sıra, SDA ile bu partiden ayrılan Rasim Ljajic başkanlığındaki Sosyal Demokrat Partisi arasındaki ihtilaf ve oy mücadelesi sayesinde engelleniyor. Halihazırda Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, İletişim ve Turizm Bakanı olan Ljajic, 2008’den bu yana Sırbistan hükümetinde farklı görevlerde yer alıyor.

Daha önce özerklik fikrine destek veren eski Meşihat Baş Müftüsü Muammer Zukorlic de 2016 seçimleri sonucu iktidardaki koalisyona dahil olarak Belgrad yönetimine yönelik söylemini yumuşatmıştı.