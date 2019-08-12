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Şirin Payzin kurban kesmek yerine burs verilmesini istedi

Gazeteci Payzin, Kurban Bayramı'nda ibadet için kesilen hayvanlarla ilgili yaptığı yorumla tepkileri üzerine çekti.

Haber Merkezi | 12.08.2019 - 11:03..
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Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte benzer tartışmalar yeniden başladı.

Kurban ibadetine karşı çıkan isim bu yıl gazeteci Şirin Payzin oldu.

Sahibinden kaçarak gözden kaybolan bir boğanın haberini paylaşan Payzin, "Aferin boğa... Hayvan kesmek yerine parayı ihtiyacı olan çocukların eğitimine harcamak gibi büyük bir sevap var mı.." ifadelerini kullandı.

KEBAPÇI ŞİRİN

Şirin Payzin'in bu sözlerine takipçilerden tepki üstüne tepki geldi.

Bazı kullanıcılar, Şirin Payzin'in kebapçılarda çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Şirin Payzin kurban kesmek yerine burs verilmesini istedi

Şirin Payzin kurban kesmek yerine burs verilmesini istedi

Şirin Payzin kurban kesmek yerine burs verilmesini istedi

Şirin Payzin kurban kesmek yerine burs verilmesini istedi

Şirin Payzin kurban kesmek yerine burs verilmesini istedi

Şirin Payzin kurban kesmek yerine burs verilmesini istedi

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