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Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

İki günde iki çocuk, şırıngalı çikolatanın boğazına kaçması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 10:33..
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Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

Dün, Ankara'da okulda yediği çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu nefes alamayarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmişti.

Mert Yağız'ın hayatını kaybettiği okulun yöneticilerinin, görevden alındığı açıklanmıştı.

Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

KAPAKLAR ÇOCUKLARIN BOĞAZINA KAÇIYOR

Aynı olayla ilgili bir acı haber de Diyarbakır'dan geldi. Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019'da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

9 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

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