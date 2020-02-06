Şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu

Ankara'da, Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, okulda yediği çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu nefes alamayarak fenalaşmış, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Yaşanan olay sonrası Mert Yağız'ın hayatını kaybettiği okulun yöneticilerinin, görevden alındığı açıklanmıştı.
İDARİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Olay sonrası görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında idari soruşturma açılmıştı.
OKUL MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARININ YÖNETİCİLİK GÖREVİ ALINDI
Okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararı alındı.
Ayrıca Bakanlık tarafından, konuyla ilgili adli sürecin büyük hassasiyetle yakından takip edildiği bildirildi.