Şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu

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Boateng: Beşiktaş'ın içine girince şaşırdım

Boateng, Beşiktaş'ın büyük bir takım olduğunu gelmeden önce de bildiğini, ancak kulübün içine girdiğinde gördüğü profesyonellik karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.