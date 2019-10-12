Sirkeci'de cep telefonu kavgasına ilginç müdahale

Hamidiye Caddesi üzerinde bir telefoncu dükkanında yaşanan tartışma, kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü.

CEP TELEFONU KAVGASI BÜYÜDÜ

Satın aldığı telefonun çalıntı olduğunu öğrenen bir kişi telefonu, satın aldığı dükkana geri getirdi. Müşteri ile dükkan çalışanları arasındaki kavga büyüdü, sokaklara taşındı.

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KULÜBEYE SIĞINDI

Darbedilip dükkandan kaçan müşteri, sokaktaki Fatih Belediye zabıtasına ait kulübeye sığınarak yardım istedi. Koşarak gelen dükkan çalışanları, zabıta kulübesinin camını kırıp içerideki müşteriyi darbetmek istedi.

KÖPEKLE SALDIRGANLARI UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Bir süre saldırganlara engel olmaya çalışan zabıta, kulübeye sığınan kişiyi korumaya çalıştı.

Bu sırada yoldan tesadüfen geçerken kavgayı görüp duran polis ekibi, araçtan indirdiği köpekle saldırganları uzaklaştırdı. Saldırıya uğrayan kişi de daha sonra zabıta aracına alınarak, olay yerinden götürüldü.