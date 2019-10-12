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Sirkeci'de cep telefonu kavgasına ilginç müdahale

İstanbul Fatih'te satın aldığı telefonun çalıntı olduğunu öğrenen bir kişi, telefonu satın aldığı dükkana geri getirdi. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce ekipler, kavgayı köpekle ayırdı.

DHA | 12.10.2019 - 13:25..
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Hamidiye Caddesi üzerinde bir telefoncu dükkanında yaşanan tartışma, kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü.

Sirkeci'de cep telefonu kavgasına ilginç müdahale

CEP TELEFONU KAVGASI BÜYÜDÜ

Satın aldığı telefonun çalıntı olduğunu öğrenen bir kişi telefonu, satın aldığı dükkana geri getirdi. Müşteri ile dükkan çalışanları arasındaki kavga büyüdü, sokaklara taşındı.

Sirkeci'de kavgaya polisten köpekli müdahale VİDEO

KULÜBEYE SIĞINDI

Darbedilip dükkandan kaçan müşteri, sokaktaki Fatih Belediye zabıtasına ait kulübeye sığınarak yardım istedi. Koşarak gelen dükkan çalışanları, zabıta kulübesinin camını kırıp içerideki müşteriyi darbetmek istedi.

Sirkeci'de cep telefonu kavgasına ilginç müdahale

KÖPEKLE SALDIRGANLARI UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Bir süre saldırganlara engel olmaya çalışan zabıta, kulübeye sığınan kişiyi korumaya çalıştı.

Bu sırada yoldan tesadüfen geçerken kavgayı görüp duran polis ekibi, araçtan indirdiği köpekle saldırganları uzaklaştırdı. Saldırıya uğrayan kişi de daha sonra zabıta aracına alınarak, olay yerinden götürüldü.

Sirkeci'de cep telefonu kavgasına ilginç müdahale

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