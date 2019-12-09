Şırnak'ta 2 asker şehit oldu

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.
Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği tuzak patladı.
2 ASKER ŞEHİT OLDU
Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde, terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.
El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.
TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR
Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.