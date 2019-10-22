taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8301
Euro
6.4939
Altın
1486.1
Borsa
98092.67
Gram Altın
278.661
Bitcoin
47963.54

Şırnak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

İHA | 22.10.2019 - 17:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda Şırnak merkezli olmak üzere Antalya, Hatay, Erzurum, Mardin ve Kayseri'de 22 Ekim’de eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Şırnak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, “Operasyonlar sonucu aktif görevde bulunan 2 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, 1 üniversite öğretim görevlisi, 1 askeri personel ve ihraç edilen 3 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörle mücadele kapsamındaki çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir.” denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında ırkçılık kavgası

CNN Türk canlı yayınında ırkçılık kavgası

513
Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma mesaj attı

Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma mesaj attı

151
Tayland Kralı, general metresinin rütbesini elinden aldı

Tayland Kralı, general metresinin rütbesini elinden aldı

151
İdo asker oldu

İdo asker oldu

187
Şeyma Subaşı'dan mesaj açıklaması geldi

Şeyma Subaşı'dan mesaj açıklaması geldi

201
HDP'li vekillere ayar veren amir

HDP'li vekillere ayar veren amir

191
Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir