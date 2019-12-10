Şırnak'ta Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcı tespit edildi.

El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerin müdahalesi sırasında meydana gelen patlamada Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile bomba uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.

"MEZARIMA ÜÇ GÜL EKİN, ÜZERİNE HASRET DÖKÜN"

Kemal Sayar’ın şehit düşmeden önce çekilen videosu ortaya çıktı. Kemal Sayar’ın saz çalıp, arkadaşı ile söylediği, “Mezarıma üç gül ekin/ Üzerine hasret dökün/ Vasiyetim iki kuzum/ Biri oğlum, biri kızım/ Seni seven öldü gardaş” isimli türkü dinleyenleri duygulandırdı.

Şırnak şehidinden geriye türkü söylediği video kaldı ViDEO