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Şırnak Ulu Cami, bayram namazına yetişecek

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü mensuplarınca tahrip edilen tarihi Ulu Cami, yıkılıp yeniden inşa edildi. Birkaç eksiği kalan caminin, bayram namazına yetiştirileceği kaydedildi.

İHA | 26.07.2019 - 10:44..
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami, geçtiğimiz yıllarda teröristlerin hedefi haline gelmiş ve uzun namlulu silahlarla minare hedef alınmıştı.

YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Minaresi ve kubbesinde ciddi anlamda tahriplerin yaşandığı tarihi cami, yıkılıp yeniden inşa edildi. Konu ile ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Kurban Bayramı’nda camide namaz kılacaklarını belirterek, terör örgütlerine ve uzantılarına asla taviz vermeyeceklerini söyledi.

Şırnak Ulu Cami, bayram namazına yetişecek

"BAYRAM NAMAZINI BURADA KILACAĞIZ"

Kaymakam Pendik, “Malumunuz bu bölge terör yoğunluklu bir bölgeydi. Teröristler burada hem vatandaşlarımızın canlarını mallarını tehlikeye atacak eylemlerde bulundukları gibi hatta birçok sivil şehit de verdik. Böyle hain eylemler yaptığı gibi evlerini yıktıkları gibi ibadethaneleri de harabe haline çevirmişlerdi. Birçok camimizde hala o teröristlerin yapmış olduğu eylemlerin izleri vardı. Bizler, hem vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak hem de dini ibadetlerini özgürce yaptıkları camileri de imar etme noktasında gerekli gayretleri gösteriyoruz. İnşallah nasip olursa bayram namazımızı burada kılacağız. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

Şırnak Ulu Cami, bayram namazına yetişecek

Şırnak Ulu Cami, bayram namazına yetişecek

Şırnak Ulu Cami, bayram namazına yetişecek

Şırnak Ulu Cami, bayram namazına yetişecek

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