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Şırnak Valiliği'nden darp iddiasına yalanlama

Şırnak Valiliği, İdil’de bir eve düzenlenen operasyonda eski belediye çalışanının annesinin darp edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İHA | 16.02.2020 - 16:19..
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Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ve ilçelerinde 14-15 Şubat tarihlerinde ilgili Cumhuriyet Savcılıklarının talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin olarak bazı sosyal medya hesaplarında İdil Belediyesi eski çalışanı M.Ş.’nin annesi ve yeğeninin darp edildiğine dair gerçek dışı paylaşımların yapıldığının görüldüğü belirtildi.

DARP OLAYI YOK

Açıklamada, “İdil Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınan N.Ş.’nin ikametinde yapılan aramada, görevli ekipler tarafından yapılan kamera çekiminde de açıkça görüldüğü haliyle, evde bulunan F.Ş.’nin koluna, kilidi kendisi tarafından açılan sandukanın kapağı düşmüş, darp edildiği iddia edilen A.Ş. isimli şahıs ise gözaltına alınan şahıslardan olmadığından kendisine yönelik bir işlem yapılmamış, bahse konu operasyon esnasında görevlilerimize herhangi bir mukavemet gösterilmediği gibi kesinlikle herhangi bir darp olayı meydana gelmemiştir” denildi.

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