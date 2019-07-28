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Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist öldürüldü

Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'ndaki operasyonlarda 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA | 28.07.2019 - 06:18..
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cudi Dağı ve Tendürek Dağı'nda il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

SİLAHLARIYLA ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİLER

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şırnak Cudi Dağı'nda Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, Ağrı Tendürek Dağı'nda Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist olmak üzere 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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