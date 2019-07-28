Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist öldürüldü

Ordu'da fuel oil kuyusuna düşen kediyi içine girerek kurtaran gencin ardından, Sivas'ta da hayvansever bir genç, boş bir evin balkonunda mahsur kalan kediyi, hayatını riske atma pahasına kurtardı.

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Eşi adına sahte engelli raporu ile 6 yıl para aldı

İstanbul'da şoförlük yapan Yadigar Kepçe, geçen yıl polis denetiminde görme engelli olduğu için ehliyetine el konulunca, eşinin kendisini engelli gösterdiği gerçeği ile şok oldu.