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Şırnak yaylalarında göçer hayvanların yoğunluğu

Terörden sonra güvenliğin gelmesiyle, 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na göçerlerin ilgisi arttı.

AA | 07.07.2019 - 11:28..
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Şırnak yaylalarında göçer hayvanların yoğunluğu

Adı uzun yıllar terör saldırılarıyla anılan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin yaylasına, son yıllarda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından huzur geldi.

Yayla, geniş meraları, serin havası ve bol su kaynaklarıyla besicilerin vazgeçilmezi oldu.

GÖÇER SAYISI BİN 12'YE ÇIKTI

Göçerlere ev sahipliği yapan yaylada geçen yıl 612 göçer konaklarken, bu yıl sayı bin 12'ye çıktı.

Yayla sakinleri, kurdukları çadırlarda çocuklarıyla günlük yaşamlarını sürdürürken, elde ettikleri süt ve peynirlerle geçimlerini sağlıyor.Şırnak yaylalarında göçer hayvanların yoğunluğu

FARAŞİN'DE CANLILIK YAŞANIYOR

Vatandaşlardan Kemal Aslan, bölgede son üç yılda sağlanan huzurun ardından her yıl yüzlerce besicinin binlerce hayvanıyla yaylaya geldiğini ve ciddi bir canlılık yaşandığını söyledi.

"ARTIK GÖNÜL RAHATLIĞIYLA BURAYA GELİYORUZ"

Beytüşşebap ilçesinin gelir kaynağının büyük çoğunluğunun yaylada yapılan besicilik olduğunu belirten Aslan, "Daha önce köyümüz terör örgütü tarafından yakılınca şehre gitmek zorunda kaldık. Artık huzurla, gönül rahatlığıyla buraya geliyoruz. Kışın fazla kar yağışının ve ulaşımın zor olmasından dolayı ilçeye gidiyoruz yazın da yaylaya geliyoruz." dedi.Şırnak yaylalarında göçer hayvanların yoğunluğu

Şırnak yaylalarında göçer hayvanların yoğunluğu

Şırnak yaylalarında göçer hayvanların yoğunluğu

Şırnak yaylalarında göçer hayvanların yoğunluğu

Şırnak yaylalarında göçer hayvanların yoğunluğu

 

 

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