Şırnak'ta belediye başkanı bayram şekeri dağıttı

Başverimli beldesi Belediye Başkanı Medeni Tatar, 8 bin 800 nüfuslu 650 hanenin bulunduğu beldede yaşayan vatandaşların, Ramazan Bayramı'nda kolonya, şeker, lokum ve meşrubat ihtiyacını karşıladı.

KAPI KAPI DOLAŞIP MEŞRUBAT VE ŞEKER DAĞITTI

AK Partili Belediye Başkanı Tatar, kapı kapı dolaşarak içerisinde bayram şekeri, kolonya, lokum ve meşrubat olan yardım poşetlerini dağıttı. Vatandaşlarla sohbet eden Tatar, vatandaşların bayramını da kutladı.

Belediye işinin gönül işi olduğunu belirten Tatar, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde katkıda bulunan, bulunmayan bütün vatandaşları kucakladığını söyledi.

"HALKIMIZA SÖZ VERDİK"

"Bize oy veren vermeyen hiç fark etmez, sonuçta seçildik, hepsine teşekkür ediyorum. Bayram şekeri, lokumu ve içeceğinden oluşan bayram paketimizi halkımızın tamamına ayrım yapmadan kapı kapı dolaşarak dağıttık. Herkesin evine bu bayram hediyesini verdik." diyen Tatar, vatandaşların kendilerini hoşgörüyle karşıladığını ve sevinç yaşadığını belirtti.

Tatar, "Allah bize bu halkın hizmetini nasip etsin. Kapımız 24 saat açık. Halka hizmet etmek için buradayız. Bizi seçen halkımıza söz verdik." diye konuştu.

İlk kez böyle bir uygulama ile karşılaştıklarını belirten vatandaşlar da bayram öncesi ihtiyaçlarının giderilmesinin sevincini yaşadıklarını kaydetti.