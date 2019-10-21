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Şırnaklı 15 yaşındaki gencin geliştirdiği sistem

15 yaşındaki Güven Tonğ, gaz kaçağını haber veren bir sistem geliştirdi.

İHA | 21.10.2019 - 12:08..
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Uludere ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Güven Tonğ, başarılı çalışmalarıyla dikkat çekti.

Şırnaklı 15 yaşındaki gencin geliştirdiği sistem

FARKLI İCATLAR ORTAYA ÇIKARIYOR

Kaymakamlık tarafından bilgisayar ile ödüllendirilen Tonğ, küçük yaşlarından itibaren yazılımlara merakıyla farklı icatlar ortaya çıkarıyor.

İmkansızlıklar içinde büyük işler çıkaran Tonğ, kaymakamlık tarafından kendisine hediye edilen bilgisayarda gaz kaçağını önlemek üzere bir sistem geliştirdi. Gaz kaçağını haber eden sistem yapan küçük kaşif, keşfedilmeyi bekliyor.

15 yaşındaki genç, gaz kaçağını haber veren sistem geliştirdi VİDEO

UZAY BİLİMİ İLE İLGİLENİYOR

Yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Tonğ, lise 2’nci sınıf öğrencisi olduğunu ve kendini bildiğinden beri uzay bilimi, teknoloji, havacılık ve biyokimya ile ilgilendiğini söyledi.

Şırnaklı 15 yaşındaki gencin geliştirdiği sistem

GAZ KAÇAĞI İCADI YAPTIM

Tonğ, “Bölgemizde imkanlar kısıtlı olduğu için çok fazla sorun yaşıyorum. Bu yaptığım icat doğalgaz kaçağı olduğu zaman genelde evlerde doğalgaz kaçağı oluyor ve patlamalar meydana geliyor. Bunun önüne geçmek için bir icat yaptım. Bu sayede doğalgaz kokusu aldığında alarm verip ses çıkarıyor. Bu sistem daha çok geliştirilse tüm evlerde kullanılacak. Küçüklükten beri böyle bir merakım var. Savunma robotu yaptım. Sınırda özellikle gemi yaptım. Havada, suda ve karada giden bir araç yaptım. Çocuklar için çok amaçlı bir oyuncak olarak da kullanılabilir. Sesimin duyulup bana yardım edilmesini istiyorum.” dedi.

Şırnaklı 15 yaşındaki gencin geliştirdiği sistem

Şırnaklı 15 yaşındaki gencin geliştirdiği sistem

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