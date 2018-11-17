Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'ın Silopi ilçesi Ilıcalar Köyü İlkokulu öğrencilerinin sinema hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

İLK KEZ SİNEMAYA GİTTİLER

Sınıf öğretmeni Oğuzcan Şimşekkaya'nın, hayatlarında hiç sinemaya gitmeyen öğrencileriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımı karşılıksız bırakmayan Bakan Kasapoğlu, Şırnaklı öğrencileri Ankara'da ağırladı.

Hayatlarında hiç sinemaya gitmeyen öğrencileri için okul sınıfında anlamlı bir etkinlik düzenleyen Şimşekkaya, film keyfi yaşayan çocukların mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sınıftaki etkinliği, "Bir sinema gününün daha sonuna geldik. Biz sinemaya gidemiyorsak, sinema bize gelir" şeklinde paylaşan Şimşekkaya'nın ve çocukların hayali, Bakan Mehmet Kasapoğlu'nu harekete geçirdi. Şırnaklı öğrenciler, Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği "Ver Elini Kardeşim" projesi kapsamında yaşamları boyunca unutamayacakları etkinliklere katıldı. İlk olarak Silopi Gençlik Merkezini ziyaret eden öğrenciler, gençlik merkezi üyeleriyle birlikte çeşitli etkinliklere katılıp şarkılar söyledi.

Şırnaklı öğrencilerin hayali gerçek oldu VİDEO





SINIFTA SİNEMA ORTAMI

Sınıf öğretmeni Oğuzcan Şimşekkaya, öğrencilerini mutlu edebilmek için sınıfta bir sinema ortamı oluşturup bütün incelikleri düşünmeye çalıştığını belirterek, "Çocuklarımızın sinema biletlerine kadar her şeyi hazırladım. Amacım onlara sinema salonundaki ortamı bir nebze de olsa hissettirebilmekti. Bir gece önceden mısır patlattım. Çocuklara getirdim. Evlerine gitmeden önce biletlerini verdim. Daha sonra sınıflarına geldiklerinde bilet kontrolü yaparak onları sınıfa aldım. Sonrasında da diz üstü bilgisayarda film seyrettiler" diye konuştu.

"BAKANIMIZA DUYARLILIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bakan Kasapoğlu'nun kendilerini Ankara'ya davet etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Şimşekkaya, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada "Bizim için müthiş bir iş oldu. Şu anda hala inanıyorum. Ankara'da olacağız. Çocuklar da çok heyecanlı bir şekilde bekliyor. Ben de en az çocuklar kadar şen ve mutluyum. Aileleri de bizleri uğurlayacaklar. Bakanımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde çok duyarlı insanlarımız var. Bu duyarlılıklarından dolayı da onlara gerçekten çok teşekkür ederim. Bu tarz etkinlikleri görüyorlar. Belli bir amaç olmadan paylaşılan bu etkinlik daha sonra çok büyük kitlelere ulaştı. Bu güzel organizasyonlarından dolayı Bakanlığımıza tekrar çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"İLKLERİ GEZİDE YAŞADILAR"

Silopi Gençlik Merkezi ziyaretinin ardından Ankara yolculuğu için Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanı'na gelen öğrenciler, ilk defa uçakla seyahat etmenin heyecanını yaşadı. Uçakta da minik öğrencileri bir sürpriz bekliyordu. Uçağın kaptan pilotunun yaptığı, "Şırnak Ilıca Köyü öğrencilerinden bir grup ilk defa Ankara'ya gidiyor. Kendilerine öncelikle özel olarak ‘hoş geldiniz' diyoruz. Ayrıca bu gezide sinemaya gideceklermiş. Orada da iyi eğlenceler diliyoruz" anonsu herkesi şaşırttı.

BAKAN KASAOĞLU İLE BİR GÜN

Uçak yolculuğunda heyecanlı anlar yaşayan öğrenciler, Başkent'teki gezi programları kapsamında Anıtkabir ve Birinci Meclis'i ziyaret etti. Minik yürekler, Türkiye'nin en büyük tünel akvaryumunda eğlenceli dakikalar geçirdi. Hayatlarında ilk defa sinemaya giderek unutamayacakları bir deneyim yaşayan öğrenciler, izledikleri animasyon filmini ilgiyle takip etti.







