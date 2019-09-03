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Şırnak’ta 18 bin 710 paket kaçak sigaraya el konuldu

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara, 76 kilo 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 4 kilo 500 gram gümrük kaçağı pipo tütün ele geçirildi.

İHA | 03.09.2019 - 17:36..
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 3 Eylül'de yapılan eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli şahsın, 5607 sayılı kanuna muhalefetten yakalandığı belirtildi.

18 BİN 710 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, “Yürütülen projeli çalışmada bugüne kadar toplamda 18 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara, 76 kilo 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 4 kilo 500 gram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirilerek el konulmuştur. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.” denildi.

Şırnak’ta 18 bin 710 paket kaçak sigaraya el konuldu

Şırnak’ta 18 bin 710 paket kaçak sigaraya el konuldu

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