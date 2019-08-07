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Şırnak'ta 2 jandarmayı yaralayan terörist öldürüldü

Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla, Şırnak’ta 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri etkisiz hale getirildi.

DHA | 07.08.2019 - 17:06..
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Jandarma ve MİT, 26 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan PKK/KCK terör örgütünün sözde Cudi cephesine bağlı teröristleri takibe aldı.

28 TEMMUZ'DA BİRİ ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ, DİĞERİ TUTUKLANMIŞTI

Yapılan takip sonucu söz konusu PKK’lı teröristlerden biri, 28 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonla Silopi Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilmiş, yardım ve yataklık yapan 1 şüpheli de tutuklanmıştı.

CUDİ DAĞI'NDA ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve MİT’in bugün düzenlediği ortak operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri daha Cudi Dağı’nda etkisiz hale getirildi.

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