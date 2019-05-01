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Şırnak'ta 3 katlı mağara imha edildi

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 katlı mağara, kullanılamaz hale getirildi.

AA | 01.05.2019 - 10:36..
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Cudi Dağı'nın Kemerli, Boyunyaka mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı, özel harekat unsurları ve 48. Hudut Tugay Komutanlığı birliklerince 28-30 Nisan'da "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Kalaycı Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında, terör örgütünün kullandığı 3 katlı mağara tespit edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Söz konusu mağarada yapılan aramada; 3 el yapımı patlayıcı, tuzaklanmış havan mühimmatı, 2 kalaşnikof piyade tüfeği dipçiği, 4 tüp, 6 çadır, jeneratör, sağlık malzemesi ve bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Güvenlik güçlerince mağara kullanılmaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler de imha edildi.

Şırnak'ta 3 katlı mağara imha edildi

Şırnak'ta 3 katlı mağara imha edildi

Şırnak'ta 3 katlı mağara imha edildi

Şırnak'ta 3 katlı mağara imha edildi

Şırnak'ta 3 katlı mağara imha edildi

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