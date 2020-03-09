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Şırnak’ta bir aşiret daha başlık parasını kaldırdı

Şırnak'ta 15 bin nüfusa sahip Tayyan aşiretinin ileri gelenleri, yeni evlenecek çiftlerin zorlanmaması için başlık parası geleneği kaldırılırken altın alımlarına ise limit konuldu.

İHA | 09.03.2020 - 04:28..
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Silopi ilçesi Ziristin köyünde bir araya gelen aşiretin ileri gelenleri evlenecek çiftlere kolaylık getirmek için çalışma yaptı. 15 bin nüfusa sahip Tayyan aşiretinin ileri gelenleri, yıllardır süren başlık parası geleneğini kaldırarak çiftlerin üzerlerindeki yükü kaldırdı.

Şırnak’ta bir aşiret daha başlık parasını kaldırıp altın alımına limit getirdi -1

EVLENECEK GENÇLERİN YÜKÜ HAFİFLETİLDİ

Eskiden bir nişan için çeşitli masrafların gelenek halinde geldiği ve bu yüzden çiftlerin evlenmekte zorlandığını belirleyen aşiretin ileri gelenleri, bundan sonra gençlerin daha masrafsız düğün yapabilecekleri hususunda karar kıldı.

Şırnak’ta bir aşiret daha başlık parasını kaldırıp altın alımına limit getirdi -2

Hazırlanan listede düğünlerde, 1 çift 60 gram bilezik, 70 santimetre 50 gram zincir, 1 çift küpe ve 3 adet yüzük, 3’er adet takım elbise, ayakkabı ve çanta ve ufak masrafların yapılacağı belirtildi.

Şırnak’ta bir aşiret daha başlık parasını kaldırıp altın alımına limit getirdi -3

Şırnak genelinde nüfusu 15 bini aşkın Tayyan aşireti ileri gelenleri hazırlanan listenin altına imza atarak, aşiretin her kolunun temsilcisine birer nüsha verildi.

Şırnak’ta bir aşiret daha başlık parasını kaldırıp altın alımına limit getirdi -4

Şırnak’ta bir aşiret daha başlık parasını kaldırıp altın alımına limit getirdi -5

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