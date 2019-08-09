Şırnak'ta çocuklar için cankurtaran pencere icat edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesi Buğdaylı köyünde yaşayan ortaokul mezunu 26 yaşındaki Abdullah Uçar, çocukların balkondan düşmesi sonucu yaşanan ölüm ve yaralanmalarının önüne geçmek için bir proje hazırladı.

HURDA MALZEMELERDEN YAPTI

Uçar, maddi imkansızlıklar nedeniyle hurda malzemelerden yaptığı ve "cankurtaran pencere" adını verdiği sistemi gazetecilere tanıttı.

SENSÖRLÜ AĞ

Sensörü sayesinde pencere veya balkona çıkan çocukların tehlikeli sınıra yaklaştığı anda sistemin açılarak düşen çocuğu ağıyla yakaladığını belirten Abdullah Uçar, "Bu sistemle pencere veya balkon düşmelerinden dolayı oluşacak yaralanma ve ölümler engellenebiliyor." dedi.