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Şırnak'ta çocuklar için cankurtaran pencere icat edildi

26 yaşındaki ortaokul mezunu, çocukların balkondan düşmesi sonucu yaşanan ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek için "cankurtaran pencere" yaptı.

AA | 09.08.2019 - 16:50..
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Şırnak'ın Silopi ilçesi Buğdaylı köyünde yaşayan ortaokul mezunu 26 yaşındaki Abdullah Uçar, çocukların balkondan düşmesi sonucu yaşanan ölüm ve yaralanmalarının önüne geçmek için bir proje hazırladı.

Şırnak'ta çocuklar için cankurtaran pencere icat edildi

HURDA MALZEMELERDEN YAPTI

Uçar, maddi imkansızlıklar nedeniyle hurda malzemelerden yaptığı ve "cankurtaran pencere" adını verdiği sistemi gazetecilere tanıttı.

Şırnak'ta çocuklar için cankurtaran pencere icat edildi

SENSÖRLÜ AĞ

Sensörü sayesinde pencere veya balkona çıkan çocukların tehlikeli sınıra yaklaştığı anda sistemin açılarak düşen çocuğu ağıyla yakaladığını belirten Abdullah Uçar, "Bu sistemle pencere veya balkon düşmelerinden dolayı oluşacak yaralanma ve ölümler engellenebiliyor." dedi.

Şırnak'ta çocuklar için cankurtaran pencere icat edildi

Şırnak'ta çocuklar için cankurtaran pencere icat edildi

Şırnak'ta çocuklar için cankurtaran pencere icat edildi

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