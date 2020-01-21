Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 çocuk, vatandaşlardan para alabilmek için farklı bir plan düşündü.

Bu planı gerçekleştirmek için keşif yapan, yaşları 7 ile 10 arasında değişen çocuklar, uygun zamanı bulunca bir poşet içerisinde getirdikleri kırık baskülü kaldırıma bıraktı.

AĞLAMA NUMARASI YAPTILAR

Kaldırıma yerleştirdikleri baskül başında ağlama numarası yapan çocuklar, duygu sömürüsü yaparak üzülen vatandaşlardan para toplamaya başladı.

Şırnak'ta çocukların kırık baskülle dilenme planı ViDEO

GÜVENLİK KAMERASI PLANI ELE VERDİ

Çocukların yaptığı bu plan, para verip duruma üzülen kafe işletmecisinin, baskülü kimin kırdığını bulmak için güvenlik kamerasını incelemesiyle ortaya çıktı.

Kameradaki görüntülerde, çocukların kırık baskül parçalarını poşetten çıkartarak yere saçtığı, diğer bir çocuk parçaları düzenlerken, 3'üncü çocuğun ise baskülün başında oturup ağlamaya başladığı görüldü.