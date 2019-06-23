taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

Şırnak'ta EYP imha operasyonu

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Ağaçyurdu köyü yolu Domuz Kapısı mevkinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

İHA | 23.06.2019 - 13:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ağaçyurdu köyü yolu Domuz Kapısı mevkinde Fındık Piyade Komando Tabur Komutanlığı birliklerince yürütülen operasyonda yol üzerinde gömülü şekilde el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen bidon tespit edildi.

2 EYP BULUNDU

El yapımı patlayıcı, Fındık Piyade Komando Tabur Komutanlığı METİ ekiplerince imha edildi.

İmhanın ardından daha büyük olan ikinci bir el yapımı patlayıcı daha bulundu. Tespit edilen ikinci el yapımı patlayıcı da ekiplerce güvenlik önlemi alınarak imha edildi.

Şırnak'ta EYP imha operasyonu VİDEO

Şırnak'ta EYP imha operasyonu

Şırnak'ta EYP imha operasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

383
Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

211
Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

190
Ali Koç'un transfer listesi

Ali Koç'un transfer listesi

62
Türkiye'de mal varlığı olan Hollandalı göçmenlere kötü haber

Türkiye'de mal varlığı olan Hollandalı göçmenlere kötü haber

244
İstanbul'da oy verme işlemi başladı

İstanbul'da oy verme işlemi başladı

238
Aleyna Tilki'nin yeni sevgilisi

Aleyna Tilki'nin yeni sevgilisi

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir