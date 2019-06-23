1 Şırnak'ta EYP imha operasyonu Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Ağaçyurdu köyü yolu Domuz Kapısı mevkinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

2 Abdullah Gül oyunu kullandı Beykoz'da oy kullanan Abdullah Gül, "İnşallah her şey memleket için güzel olur, iyi olur." dedi.

3 Saadet adayı Necdet Gökçınar oyunu kullandı Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökçınar "Hayırlı bir netice umuyoruz" dedi.

4 Avrasya Tüneli'nden ekonomiye büyük katkı Avrasya Tüneli’nin yılın ilk 6 ayındaki geliri yaklaşık 300 milyon lira olarak belirlendi.

5 Zarflardaki milletvekili seçimi mührü için başvuru AK Parti ve CHP, milletvekili seçimi mührü vurulan sandıklardaki oyların geçerli sayılmasını istedi.

6 Cem Yılmaz oyunu kullandı Her seçim döneminde oy kullanırken yaptığı esprilerle haber olan Cem Yılmaz, oyunu Beşiktaş’taki Lütfi Banat İlkokulu’nda kullandı.