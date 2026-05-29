Şırnak’ta iki aile arasında arazi kavgası: 7 yaralı
Şırnak'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 2'si kadın 7 kişi yaralandı. İki aileden 11 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Ağaçyurdu köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında başlayan tartışma büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.T., A.Ö., A.T., K.T., H.E., S.E. ve F.E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
11 GÖZALTI
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken kavgada kullanılan 2 av tüfeğine el koydu.
Kavgaya karışan iki aileden 11 kişi gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)