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Şırnak'ta karantinadan kaçan genç ikna edildi

Şırnak'ta koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı yurttan kaçan Mehmet Ç., Cizre ilçesinde polis ekipleri ve annesinin iknasıyla hastaneye götürüldü.

DHA |
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Şırnak'ta karantinadan kaçan genç ikna edildi

 

Koronavirüs şüphesiyle kent merkezindeki yurtta karantinada tutulan Mehmet Ç(23)., akşam saatlerinde kaçtı. Görevlilerin bilgi vermesiyle polis arama çalışması başlattı. Mehmet Ç.'nin Cizre ilçesine gittiği belirlendi ve ilçede alarm durumuna geçildi. Yapılan çalışmayla Mehmet Ç. Nuh Mahallesi'nde bulunan Yafes Caddesinde görüldü.

ANNESİ DE GELDİ İKNA EDİLDİ

Polislerin tedavisi için teslim olması gerektiğini söylediği genç uzun süre ikna olmadı. Annesinin de olay yerine gelerek konuştuğu genç, bir süre sonra ikna olup özel giysili sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehmet Ç. tedaviye alınırken, temas ettiği yerler ise dezenfekte edildi.

Koronavirüs karantinasından kaçan genç, yakalandı -1

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