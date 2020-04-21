Şırnak'ta koronavirüsü yenen bebek taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören kişilerden iyi haberler gelmeye devam ediyor.
Hastanelerde genç, yaşlı, her yaş aralığından bulunan kişiler sağlığına kavuşarak taburcu ediliyor.
KÜÇÜK BEBEK KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 11 aylık Özgür Oğuş, yüksek ateş şikayeti ile 16 gün önce Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Koronavirüs testi yapılan bebek, sonuçlarının pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı.
ANNESİNİN KUCAĞINDA TABURCU EDİLDİ
Hastanede tedavisi tamamlanan Özgür bebek, annesi Perihan Oğuş'un kucağında sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.
Başhekim Caner İşkorur, anne ve bebeğinin 14 gün boyunca evde karantinada kalacaklarını belirtti.