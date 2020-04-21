Şırnak'ta koronavirüsü yenen bebek taburcu edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz." dedi.

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Femur nedir

İnsan vücudunda bulunan en güçlü, en uzun ve en sağlam olan uyluk kemiğine, femur denir.