Şırnak'ta mahsur kalan köylülere 1 ay sonra ulaşıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı, Faraşin Yaylası bölgesinde bulunan Yeşilöz köyünde yaşayan 11 kişilik Yacan ailesinden 1 aydır haber alınamıyordu.
Bölgede ağır kırş şartlarınedeniyle karla kapalıyolları açıp aileye ulaşabilmek için Beytüşşebap Kaymakamlığı'nca çalışma başlatıldı.
İlçe Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilöz köyüne ulaşmak için harekete geçti.
Kardan mahsur kalan köylülere, 1 ay sonra ulaşıldı VİDEO
5 GÜNDE ULAŞILDI
Kar kalınlığının yer yer 6 metreye ulaştığı bölgede yol açma çalışması başlatan ekipler, 5 gün sonra Yeşilöz köyüne ulaştı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Ekipler, getirdikleri gıda malzemelerini de 1 aydır haber alınamayan Yacan ailesine teslim etti. 1 aydır kar yağışı nedeniyle köylerinde mahsur kalanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.