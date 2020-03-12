taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.255
Euro
7.0349
Altın
1611.77
Borsa
95660.33
Gram Altın
323.636
Bitcoin
37615.52

Şırnak'ta mahsur kalan köylülere 1 ay sonra ulaşıldı

Beytüşşebap ilçesine bağlı, yolu kardan kapalı Yeşilöz köyünde yaşayan ve 1 aydır haber alınamayan 11 kişiye, ekiplerin 5 günlük çalışması sonucu kurtarıldı.

DHA | 12.03.2020 - 16:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı, Faraşin Yaylası bölgesinde bulunan Yeşilöz köyünde yaşayan 11 kişilik Yacan ailesinden 1 aydır haber alınamıyordu.

Bölgede ağır kırş şartlarınedeniyle karla kapalıyolları açıp aileye ulaşabilmek için Beytüşşebap Kaymakamlığı'nca çalışma başlatıldı.

İlçe Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilöz köyüne ulaşmak için harekete geçti.

Kardan mahsur kalan köylülere, 1 ay sonra ulaşıldı VİDEO

5 GÜNDE ULAŞILDI

Kar kalınlığının yer yer 6 metreye ulaştığı bölgede yol açma çalışması başlatan ekipler, 5 gün sonra Yeşilöz köyüne ulaştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ekipler, getirdikleri gıda malzemelerini de 1 aydır haber alınamayan Yacan ailesine teslim etti. 1 aydır kar yağışı nedeniyle köylerinde mahsur kalanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şırnak'ta mahsur kalan köylülere 1 ay sonra ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Muğla'da mart ayında deniz keyfi
Bodrumlular, sıcak havayı fırsat bilip sahillere akın etti. Kimi güneşlendi kimi denize girdi.
Eski İngiliz istihbaratçının ölümüne ilişkin detaylar
Eski İngiliz istihbarat görevlisinin ölümüyle ilgili düşme anı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün raporunda yer aldı.
Yavru köpekleri petrol kuyusundan çocuklar kurtardı
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpek çocuklar tarafından kurtarılarak temizlendi.
8 yıl sonra karısını öldürdüğünü itiraf etti
Karısının öldüren şahsın, 8 yıl aradan sonra cinayeti işlediğini itiraf etmesi sonucu kazı çalışmaları başlatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
385
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
398
Çin: Koronavirüs haziran ayında bitebilir
Çin: Koronavirüs haziran ayında bitebilir
90
Ara tatilin erkene alınması gündemde
Ara tatilin erkene alınması gündemde
69
Okullardaki sosyal etkinlikler iptal
Okullardaki sosyal etkinlikler iptal
121
Ronaldo, Juventus'a İtalya'ya dönemeyeceğini iletti
Ronaldo, Juventus'a İtalya'ya dönemeyeceğini iletti
77
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir