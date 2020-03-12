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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüs önlemleri

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Kızının çaldığı yüzüğü kuyumcuya teslim etti

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1 Şırnak'ta mahsur kalan köylülere 1 ay sonra ulaşıldı Beytüşşebap ilçesine bağlı, yolu kardan kapalı Yeşilöz köyünde yaşayan ve 1 aydır haber alınamayan 11 kişiye, ekiplerin 5 günlük çalışması sonucu kurtarıldı.

2 Diyarbakır'da bir anne kızının çaldığı yüzüğü geri verdi 2 bin lira değerindeki altın yüzüğü geri alan kuyumcu, şikayetinden vazgeçti.

3 Muğla'da mart ayında deniz keyfi Bodrumlular, sıcak havayı fırsat bilip sahillere akın etti. Kimi güneşlendi kimi denize girdi.

4 İspanya'da korona nedeniyle ölenlerin sayısı 84'e çıktı İspanya'da koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 2 bin 140'tan 2 bin 968'e yükseldi.

5 Mustafa Cengiz'den koronavirüs uyarısı Galatasaray Kulübü ile GSYİAD arasında iş birliği anlaşması imzalandı. İmza töreninde bir ara öksüren Cengiz, "Öksürdüm ama kaçmayın" dedi.

6 Eski İngiliz istihbaratçının ölümüne ilişkin detaylar Eski İngiliz istihbarat görevlisinin ölümüyle ilgili düşme anı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün raporunda yer aldı.