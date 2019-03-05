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Şırnak'ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

İHA | 05.03.2019 - 10:02..
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Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyü Çiçekli Mahallesi'nde bulunan vaşak, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Şırnak'ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi


"DOĞADAKİ HAYATIYLA BAŞ BAŞA BIRAKTIM"

Vaşağı çekmeyi başaran Zeki Östunç isimli vatandaş, ilk defa böyle bir hayvanla karşılaştığını söyledi. Östunç, "Yıllardır bu yörede ilk defa böyle güzel bir hayvan türü görüyorum. Araçla seyir halindeyken aniden yola çıkan vaşağı gördüm. Hemen telefonla videoya aldım, nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu biliyordum. Hiçbir şey yapamadan doğadaki hayatıyla baş başa bıraktım." dedi. Hayvan, bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu.

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